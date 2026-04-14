In alcune città italiane e europee si organizzano eventi di musica house e techno che combinano divertimento e momenti di relax per le famiglie. A Milano e Torino si svolgono sessioni di soft clubbing mattutino con musica, brioche e cappuccino, rivolte a chi desidera un momento di svago senza allontanarsi troppo dai figli. A Berlino, invece, si tengono eventi di techno in terrazza con aree giochi e sabbionaia, creando un ambiente adatto anche ai più piccoli.

M usica house, brioche e cappuccino, ovvero soft clubbing mattutino a Milano e Torino. Techno in terrazza, con annessa sabbionaia e area giochi, ovvero kinder rave a Berlino. Drink, tapas e musica nel pomeriggio, ovvero tardeo a Madrid, Alicante o Barcellona. La tendenza assume diverse forme ma risponde alla stessa esigenza: tornare a gestire il proprio tempo libero anche dopo la nascita di un figlio. Perché sì, si può continuare (o ricominciare) a divertirsi e uscire a ballare anche se si è genitori. Basta incastrare la m ovida nel punto giusto del calendario, in equilibrio tra la giornata lavorativa e la messa a nanna dei bambini, o tra la spesa settimanale e il pranzo in famiglia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per non perdere il gusto di uscire a divertirsi con gli amici anche dopo i figli basta incastrare la movida nel punto giusto dell'agenda. Tra la giornata lavorativa e la messa a nanna dei bambini, o tra la spesa settimanale e il pranzo in famiglia

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