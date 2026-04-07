Bambini tra gli scaffali | nasce il progetto per ripensare la spesa

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Varese e Busto Arsizio, Coop Lombardia e Alchemilla Impresa Sociale hanno avviato dei laboratori creativi dedicati a bambini tra i 3 e gli 8 anni. Gli incontri sono pensati per coinvolgere i piccoli e i loro genitori in attività legate alla spesa, con l’obiettivo di rendere questa esperienza più partecipata e condivisa. Le iniziative si svolgono in due città e sono aperte alle famiglie interessate a esplorare nuove modalità di fare la spesa insieme.

Coop Lombardia e Alchemilla Impresa Sociale organizzano a Varese e Busto Arsizio dei laboratori creativi per bambini dai 3 agli 8 anni, volti a trasformare l’atto della spesa in un’esperienza condivisa tra genitori e figli. L’iniziativa prende il nome di Riscriviamo la spesa e punta a indagare le percezioni dei più piccoli riguardo a un’attività quotidiana. L’obiettivo è raccogliere ricordi, aspettative ed emozioni dei bambini per ripensare questo momento in chiave comunitaria e familiare. Il progetto prevede un percorso di ricerca che si estenderà per un intero anno. In questa fase iniziale, l’attività si articola in due momenti distinti ma complementari: un’esplorazione ludica direttamente tra gli scaffali del supermercato e un incontro dedicato alla creatività artistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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