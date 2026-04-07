Bambini tra gli scaffali | nasce il progetto per ripensare la spesa

A Varese e Busto Arsizio, Coop Lombardia e Alchemilla Impresa Sociale hanno avviato dei laboratori creativi dedicati a bambini tra i 3 e gli 8 anni. Gli incontri sono pensati per coinvolgere i piccoli e i loro genitori in attività legate alla spesa, con l’obiettivo di rendere questa esperienza più partecipata e condivisa. Le iniziative si svolgono in due città e sono aperte alle famiglie interessate a esplorare nuove modalità di fare la spesa insieme.

Coop Lombardia e Alchemilla Impresa Sociale organizzano a Varese e Busto Arsizio dei laboratori creativi per bambini dai 3 agli 8 anni, volti a trasformare l’atto della spesa in un’esperienza condivisa tra genitori e figli. L’iniziativa prende il nome di Riscriviamo la spesa e punta a indagare le percezioni dei più piccoli riguardo a un’attività quotidiana. L’obiettivo è raccogliere ricordi, aspettative ed emozioni dei bambini per ripensare questo momento in chiave comunitaria e familiare. Il progetto prevede un percorso di ricerca che si estenderà per un intero anno. In questa fase iniziale, l’attività si articola in due momenti distinti ma complementari: un’esplorazione ludica direttamente tra gli scaffali del supermercato e un incontro dedicato alla creatività artistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bambini tra gli scaffali: nasce il progetto per ripensare la spesa Solidarietà tra gli scaffali. Un maxi buono spesa per famiglie, anziani e migrantiLa consegna simbolica di UniCoop Etruria per le case dell’amicizia della comunità di Sant’Egidio. Sanità, Mandelli (Fofi): “Ripensare Ssn razionalizzando la spesa”(Adnkronos) – "Credo che la svolta più importante, in questo momento particolare del Paese, sia affrontare il futuro ripensando in modo strutturale... Temi più discussi: Caccia alle uova tra i libri: a Rivalta un pomeriggio da favola per i più piccoli; Un modo per avvicinare i più piccoli alla lettura: torna la Notte dei pupazzi a Giaveno; Cerro, Pasqua in Biblioteca: torna la caccia alle uova per i bambini; Venerdì 10 aprile, a La Biblio di Cavezzo è La notte dei pupazzi. Hoepli, il day after tra gli scaffali: Ogni volta un colpo al cuore, dovete resistereÈ qui per solidarietà e speranza. La libreria nel cuore della città è vicinissima a chiudere e molti la guardano già con nostalgia e amarezza. C’è un piccolo assembramento di persone sul marciapiede ... milano.repubblica.it Tra etichette rassicuranti e assalti del marketing. Come mangiano i nostri bambini?La plastica lucida della confezione gli scivola tra le piccole dita: fuori dalla scuola primaria, un bambino tira fuori la merenda, ma non l’ha scelta lui. L’ha vista sul telefono di un compagno, l’ha ... huffingtonpost.it La mortalità infantile è ai minimi storici. Ma non ne parliamo. Il paradosso dei dati Onu. Quasi cinque milioni di bambini morti prima dei cinque anni nel 2024 sono una tragedia, ma sono anche il numero più basso mai raggiunto nella storia dell'umanità. Il progr - facebook.com facebook SIENA, A LUGLIO TORNANO LE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER BAMBINI 0-6 ANNI x.com