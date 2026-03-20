L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha pubblicato un vademecum con misure pratiche per ridurre il consumo di petrolio, tra cui il lavoro da casa quando possibile, la riduzione dei limiti di velocità in autostrada, l’incentivazione del trasporto pubblico e del condivisione dell’auto, la limitazione dei viaggi in aereo e l’adozione di targhe alterne per limitare il traffico.

Lavorare da casa quando possibile, ridurre i limiti di velocità in autostrada, incentivare il trasporto pubblico e il car sharing, evitare i viaggi in aereo e imporre il traffico a targhe alterne. Sono queste solo alcune delle misure consigliate nell’immediato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) a governi, imprese e famiglie per ridurre i consumi e fronteggiare la crisi causata dalla guerra di Usa e Israele all’Iran, che ha di fatto bloccato lo Stretto di Hormuz, ostacolando l’export di petrolio e gas, e colpito parte degli impianti energetici della regione. Tutti, secondo un rapporto pubblicato oggi dall’AIE, possono svolgere un... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Targhe alterne, lavoro da casa ed evitate l’aereo: il vademecum dell’Agenzia Internazionale per l’Energia per ridurre i consumi di petrolio

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