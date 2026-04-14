Per i docenti fuorisede arriva la possibilità di ottenere l’assegnazione provvisoria per assistere i genitori over65

Al Senato è iniziato l’esame di un decreto legato al Pnrr che riguarda la mobilità dei docenti fuorisede. La proposta prevede la possibilità per gli insegnanti di ottenere un’assegnazione provvisoria per assistere i genitori over 65. La misura mira a facilitare i trasferimenti temporanei di insegnanti che vivono lontano dalle proprie famiglie. L’iter legislativo prosegue con l’obiettivo di approvare il provvedimento.

Si apre una breccia politica nel muro dei vincoli alla mobilità dei docenti. Al Senato è iniziato l’esame del decreto Pnrr che potrebbe restituire a migliaia di insegnanti fuorisede la possibilità di richiedere l’ assegnazione provvisoria per assistere i propri genitori anziani. L’emendamento, dalla deputata Giovanna Miele (Lega) su input del sindacato Anief, mira a superare i blocchi che avevano complicato i trasferimenti.«L’intervento del legislatore segue la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo integrativo che è intervenuto con alcune deroghe sui vincoli e i trasferimenti imposti, senza tenere conto di alcune specificità e peculiarità da garantire rispetto al diritto alla famiglia che deve essere correlato al diritto al lavoro», spiega a Open il presidente nazionale di Anief Marcello Pacifico.🔗 Leggi su Open.online

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