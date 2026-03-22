Differenza di calcolo del punteggio tra mobilità e assegnazione provvisoria docenti
Nel question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è discusso della mobilità del personale scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Caro Federico, a differenza di Barcellona Pozzo di Gotto dove le buche sono ormai arredo urbano, noi a Messina abbiamo trovato la soluzione. È inutile che i soliti sciacalli, rappresentati anche da qualche spiritoso consigliere comunale, tentano di mascariare facebook
Non credo. Era una persona educata ( a differenza di te) x.com