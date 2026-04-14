Per evitare la gru si butta dal camion | operaio ferito

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in un cantiere situato nella piazza principale di Ripatransone, vicino al Teatro Luigi Mercantini. Un operaio è rimasto ferito dopo essere sceso da un camion nel tentativo di evitare l’uso di una gru. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale per le cure. Sul luogo sono arrivati i tecnici e le forze dell’ordine per accertare l’accaduto.

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri nel cantiere attivo da qualche tempo nella piazza principale di Ripatransone, Donna Bianca De Tharolis, sul versante est del Teatro Luigi Mercantini. Il cedimento della gru ha causato, indirettamente, il ferimento di un operaio che è stato soccorso dai sanitari della Potes di Offida che l’ha trasportato in codice giallo all’ospedale di San Benedetto per accertamenti. Quando l’uomo, che la stava manovrando per caricare del materiale da destinare all’interno del cantiere si è accorto che la gru si stava adagiando su di un fianco, per il timore di essere travolto si è lanciato dal camion rimanendo contuso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Per evitare la gru si butta dal camion: operaio ferito Castellabate, si ribalta la gru: ferito operaio, trasportato in elisoccorso in ospedaleUn operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nell'area del depuratore di Castellabate (Salerno); trasportato al Ruggi, ha riportato traumi... Incidente sul lavoro a Castellabate: si ribalta una gru, ferito un operaioTensione nel pomeriggio di oggi, a Castellabate: per cause da accertare, una gru si è ribaltata durante un intervento presso l’impianto di...