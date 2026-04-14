Pensione docenti CNDDU | stop all’automatismo a 67 anni e chiarimenti sul trattenimento in servizio
Il CNDDU ha segnalato una decisione del Tribunale del Lavoro di Brescia che ha annullato un pensionamento d’ufficio avvenuto al compimento dei 67 anni di un docente della scuola secondaria. La questione riguarda l’applicazione automatica di questa soglia di età per il pensionamento degli insegnanti, con richiami a chiarimenti sul mantenimento in servizio oltre questa età. La sentenza ha suscitato attenzione sulla normativa vigente e sui criteri di pensionamento.
Il CNDDU richiama l’attenzione su una recente ordinanza del Tribunale del Lavoro di Brescia che ha annullato un pensionamento d’ufficio disposto al compimento dei 67 anni per un docente della scuola secondaria. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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