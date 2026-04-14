Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto parole dure nei confronti della premier italiana, commentando in modo critico le sue azioni e dichiarazioni. Recentemente, l’Italia ha deciso di rinunciare formalmente a un accordo con Israele, provocando reazioni ufficiali. In passato, sono stati fatti riferimenti pubblici a figure storiche italiane come Papa Leone XIV, e ora le parole di Trump si sono rivolte alla leader attuale del paese.

Dopo Papa Leone XIV, Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato duramente la premier italiana. Poche ore prima, il governo aveva scelto di non rinnovare il memorandum Italia-Israele per la cooperazione nel settore della difesa. Meloni è stata ritenuta dal tycoon “colpevole” di non voler coinvolgere l’Italia nel conflitto in Medio Oriente. “ Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo ”, ha dichiarato Trump, intervistato dal Corriere della Sera. (ANSA FOTO) – Notizie.com La premier, inoltre, aveva difeso a spada tratta, parlando di parole inaccettabili, il Pontefice, che era stato definito “ debole ” dal presidente statunitense.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - “Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”: l’attacco frontale di Trump a Meloni. L’Italia “straccia” il memorandum con Israele

I Am Giorgia, I Am a Woman..: President Trump Posts Italian PM Meloni's Edit on Truth Social

Trump al Corriere: “Scioccato da Meloni. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”(Adnkronos) – "(A voi italiani) piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace...

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