Il Collegio arbitrale della Figc ha deciso di mettere fine al rapporto tra il Benevento e quattro giocatori dissidenti. Acampora, Viviani, Pinato e Agazzi avevano chiesto di rescindere il contratto, e ora la richiesta è stata accolta. La questione si è risolta con una decisione ufficiale, chiudendo così una vicenda complicata che durava ormai da tempo.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla fine a risolvere la questione ci ha pensato il Collegio arbitrale della Figc che ha accolto la richiesta di Acampora, Viviani, Pinato e Agazzi di chiudere il rapporto contrattuale con il Benevento. L’obiettivo dei quattro era quello, inoltre, di vedersi corrisposto tutto il dovuto fino al termine dei loro accordi contrattuali con il club giallorosso, ma i giudici si sono espressi in maniera diversa semplicemente permettendo ai 4 di svincolarsi. Il Benevento dovrà pagare Acampora, Viviani, Pinato e Agazzi fino al giorno 27 gennaio e non fino alla conclusione dei contratti, un bel risparmio per le casse societarie anche alla luce degli ingaggi a dir poco importanti che i quattro percepivano nel Sannio e che di fatto hanno impedito qualsiasi possibilità di trattativa per un loro addio anticipato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pensavo fosse amore invece era un calesse: chiuso con le carte bollate il rapporto con i 4 dissidenti

Durante un temporale sabato sera, ho attraversato via Duca della Verdura e, pensando fosse una pozzanghera, ho imbattuto in un cratere.

