Penalizzato il nostro take away per binari che non userà nessuno

Il nostro servizio di take away è stato penalizzato a causa di un binario che nessuno utilizzerà. Qualche anno fa è stato rimosso il tram perché non aveva utenti, e ora si ripropone un progetto simile senza che ci siano risultati concreti. La decisione di intraprendere nuovamente questa iniziativa solleva dubbi sulla sua realizzazione e sulla coerenza delle scelte fatte finora.

"Hanno già tolto il tram anni fa perché non lo prendeva nessuno, perché avventurarsi ora di nuovo in questa iniziativa, oltretutto senza essere in grado di portarla a termine?". Domanda elementare e disarmante quella di Lijun, per tutti Jessica, del ristorante Jing Dou. Davanti a lei non si parcheggia. Poche possibilità anche nelle vie limitrofe. "Per noi è un problema enorme – commenta – perché negli anni abbiamo sviluppato un bel servizio di take away. Ai clienti bastava parcheggiare per pochi istanti e portare via tutto. Per fortuna abbiamo clienti fedeli. Siamo un’attività con 28 anni di presenza, tanti vengono qui nonostante le difficoltà".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Penalizzato il nostro take away per binari che non userà nessuno" Il Giorno della Memoria: che nessuno neghi, nessuno paragoni, nessuno assolva, senza però assolvere Benjamin NetanyahuUn saggio ha scritto che per comprendere di quali crimini l'essere umano sia capace basta conoscere la Storia. Leggi anche: Il Governo britannico userà l’AI per identificare i bambini che potrebbero diventare criminali