Il Giorno della Memoria | che nessuno neghi nessuno paragoni nessuno assolva senza però assolvere Benjamin Netanyahu

Il Giorno della Memoria invita a riflettere sulla storia e sui crimini passati. È un’occasione per ricordare le tragedie dell’Olocausto, senza mai dimenticare l’importanza di una comprensione equilibrata e rispettosa delle diverse prospettive. La memoria collettiva deve essere uno strumento di consapevolezza, evitando semplificazioni o giudizi affrettati, per promuovere un dialogo costruttivo e un impegno continuo contro l’odio.

Un saggio ha scritto che per comprendere di quali crimini l'essere umano sia capace basta conoscere la Storia. Sembra una banalità, forse lo è. Come ci ha insegnato Hannah Arendt, il male è banale. Il 4 dicembre 1948, il New York Times pubblicò una lettera a firma di un gruppo di intellettuali ebrei, tra cui Hannah Arendt e Albert Einstein, che protestavano contro la visita negli Stati Uniti di Menachem Begin e denunciavano il suo partito Herut (Libertà), a loro giudizio un partito politico strettamente simile per organizzazione, metodi, filosofia politica e appeal sociale ai partiti nazista e fascista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

