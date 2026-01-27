Il Giorno della Memoria invita a riflettere sulla storia e sui crimini passati. È un’occasione per ricordare le tragedie dell’Olocausto, senza mai dimenticare l’importanza di una comprensione equilibrata e rispettosa delle diverse prospettive. La memoria collettiva deve essere uno strumento di consapevolezza, evitando semplificazioni o giudizi affrettati, per promuovere un dialogo costruttivo e un impegno continuo contro l’odio.

Un saggio ha scritto che per comprendere di quali crimini l'essere umano sia capace basta conoscere la Storia. Sembra una banalità, forse lo è. Come ci ha insegnato Hannah Arendt, il male è banale. Il 4 dicembre 1948, il New York Times pubblicò una lettera a firma di un gruppo di intellettuali ebrei, tra cui Hannah Arendt e Albert Einstein, che protestavano contro la visita negli Stati Uniti di Menachem Begin e denunciavano il suo partito Herut (Libertà), a loro giudizio un partito politico strettamente simile per organizzazione, metodi, filosofia politica e appeal sociale ai partiti nazista e fascista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Giorno della Memoria: che nessuno neghi, nessuno paragoni, nessuno assolva, senza però assolvere Benjamin Netanyahu

Approfondimenti su Giorno Della Memoria

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato il caso Zappi e lo stage per l’Italia, sottolineando che l’assenza di opportunità di stage non deve essere un alibi.

Tajani ha avviato un percorso di ricostruzione all’interno di Forza Italia in Sicilia, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto interno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giorno Della Memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; Rai per il Giorno della Memoria.

Di Segni al Righi per il Giorno della Memoria, il collettivo: Agenti della Digos ci hanno impedito di protestareGiornata della Memoria, Di Segni al liceo Righi accompagnata dalla Digos. Il collettivo: Ci hanno impedito di protestare: i complici del genocidio non li vogliamo. fanpage.it

Giorno della Memoria, Edith Bruck: «Mai più odio, dopo quei lager aiutai i tedeschi»«La memoria è di una importanza fondamentale. Per non dimenticare mai. Sono ormai quasi sessant’anni che parlo con i ragazzi nelle scuole. È sempre gratificante». ilmessaggero.it

ISRAELE, PREMIER NETANYAHU: "RAN GVILI EROE DI ISRAELE: E' ENTRATO PER PRIMO, E' USCITO PER ULTIMO" Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu - , parlando ai media alla Knesset, ha affermato che il ritorno del corpo dell'ult - facebook.com facebook

Tutti in fila per Viktor Orbán. Ci sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini, Alice Weidel e Benjamin Netanyahu, Javier Milei, Santiago Abascal e Marine Le Pen. Insomma, il gotha della destra mondiale. Manca solo Voldemort. La nuova vignetta di Mauro Biani per L x.com