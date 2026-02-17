Il Governo britannico userà l’AI per identificare i bambini che potrebbero diventare criminali

Da tpi.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo britannico ha deciso di impiegare l’intelligenza artificiale per individuare precocemente i bambini che potrebbero finire a delinquere, a causa dei segnali preoccupanti emersi nei loro dati sociali e scolastici.

Il Governo del Regno Unito è intenzionato a utilizzare l’Intelligenza artificiale per identificare in anticipo bambini che rischiano di scivolare nella criminalità. È quanto si legge tra le righe del Piano di riforme del Ministero della Giustizia per “modernizzare il sistema di giustizia minorile”, pubblicato online nei giorni scorsi. Sembra di rileggere la trama del film di fantascienza Minority Report con Tom Cruise, nel quale la Polizia di Washington Dc utilizza un sistema, chiamato “Precrime”, che permette di arrestare le persone prima che commettano un omicidio. O di rivedere una puntata della serie tv distopica Black Mirror, dove l’utilizzo della tecnologia raggiunge gli estremi. 🔗 Leggi su Tpi.it

il governo britannico user224 l8217ai per identificare i bambini che potrebbero diventare criminali
© Tpi.it - Il Governo britannico userà l’AI per identificare i bambini che potrebbero diventare criminali

10 nuovi anime da non perdere che potrebbero diventare il prossimo solo leveling

5 X-Men che potrebbero diventare il nuovo “Iron Man” nella saga dei mutanti del MCU

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.