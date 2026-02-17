Il Governo britannico userà l’AI per identificare i bambini che potrebbero diventare criminali
Il Governo britannico ha deciso di impiegare l’intelligenza artificiale per individuare precocemente i bambini che potrebbero finire a delinquere, a causa dei segnali preoccupanti emersi nei loro dati sociali e scolastici.
Il Governo del Regno Unito è intenzionato a utilizzare l’Intelligenza artificiale per identificare in anticipo bambini che rischiano di scivolare nella criminalità. È quanto si legge tra le righe del Piano di riforme del Ministero della Giustizia per “modernizzare il sistema di giustizia minorile”, pubblicato online nei giorni scorsi. Sembra di rileggere la trama del film di fantascienza Minority Report con Tom Cruise, nel quale la Polizia di Washington Dc utilizza un sistema, chiamato “Precrime”, che permette di arrestare le persone prima che commettano un omicidio. O di rivedere una puntata della serie tv distopica Black Mirror, dove l’utilizzo della tecnologia raggiunge gli estremi. 🔗 Leggi su Tpi.it
Una sentenza (di primo grado) ha dichiarato illegittima la messa al bando dell'organizzazione Palestine Action, decisa dal governo britannico nel 2025. Ricostruiamo la vicenda, ripercorrendo alcune delle azioni più importanti di Palestine Action da quando è facebook
Londra sconfessata: «Illegale bandire Palestine Action» La sentenza dell’Alta corte frustra la criminalizzazione del dissenso del governo britannico che ha condotto in carcere 3 mila persone Leonardo Clausi x.com