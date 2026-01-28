La Juventus si muove sul mercato in attesa di novità. Il Manchester United ha aperto alla possibilità di un prestito di Zirkzee, che interessa molto ai bianconeri. La società inglese sembra disposta a cedere temporaneamente l’olandese, considerato un’alternativa di lusso per l’attacco di Spalletti. Ora si aspetta solo la risposta ufficiale e i dettagli dell’accordo.

Zirkzee Juve, i Red Devils concedono il titolo temporaneo, Comolli valuta l’olandese come alternativa di lusso per l’attacco di Spalletti. Se la pista che porta a Londra per Kolo Muani sembrava fino a ieri la via maestra per rinforzare l’attacco bianconero, nelle ultime ore un nuovo scenario suggestivo si è aperto prepotentemente all’orizzonte, spostando l’asse delle trattative da Tottenham a Manchester. La Juventus non smette di guardarsi attorno per garantire a Spalletti il rinforzo ideale e, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’alternativa di lusso al francese ha un nome e un cognome ben noti alla Serie A: Joshua Zirkzee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, il Manchester United apre al prestito: questa la reazione della dirigenza della Vecchia Signora. Cosa sta succedendo

Il nome di Joshua Zirkzee torna a circolare tra i rumors di mercato della Juventus.

Il nome di En-Nesyri torna a circolare con interesse tra le pretendenti della Serie A.

