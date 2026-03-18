Fabrizio Biasin ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione contrattuale di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Secondo quanto riferito, la società non sarebbe disposta a offrire più di sette milioni di euro all’anno per il rinnovo del suo contratto. Biasin ha anche condiviso una sua sensazione riguardo alle prospettive future del negoziato tra le parti.

Fabrizio Biasin ha parlato di Dusan Vlahovic e del suo possibile rinnovo di contratto con la Juventus. Vediamo cos’ha detto. Fabrizio Biasin, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Dusan Vlahovic e del suo possibile rinnovo con la Juve. ULTIMISSIME JUVE LIVE CIFRE – «Io credo che il tentativo della Juventus sia di arrivare a un accordo con Vlahovic per prolungare il contratto in scadenza a giugno. Ovviamente non è una cosa semplice perché tu hai abituato molto bene Vlahovic e il suo entourage, che in questo momento portano a casa un milione di euro netti a stagione. Non è colpa di Vlahovic, è colpa di chi quel contratto glielo ha proposto e fatto firmare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Biasin svela: «La Juve non andrà oltre i 7 milioni all’anno per Vlahovic. Sul rinnovo del contratto ho questa sensazione»

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La Juventus dovrebbe RINNOVARE il CONTRATTO di Dusan Vlahovic

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