Pasqua al porto tra mercatini di artigianato e dj set | arrivano Fièra ed Elettro Pasqua

Riccione è pronta ad animarsi con l’arrivo della Pasqua. Dal porto al ponte di viale Dante, gli spazi più iconici della città si preparano ad accogliere le meraviglie dell’artigianato contemporaneo e della creatività di Fièra. L’arte del fare, insieme alla proposta sonora di Elettro Pasqua pensata per coinvolgere anche un pubblico più giovane. Dal 4 al 6 aprile il porto canale di Riccione ospita, dalle 10 alle 23, l’edizione pasquale di Fièra – L’arte del fare: un evento dedicato all’artigianato contemporaneo e alla creatività che invita alla scoperta del valore del fatto a mano, del tempo della produzione e delle storie uniche dei creatori. Per questa edizione di Pasqua, la manifestazione si sposta in una cornice nuova, un luogo di passaggio dove l’acqua accompagna il cammino e rende l’esperienza ancora più immersiva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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