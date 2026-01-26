Maccheronata mercatini luna park dj set e spettacoli per la festa della Patrona

Sant’Agata sul Santerno si appresta a vivere la festa della Patrona, con un programma ricco di eventi tradizionali. Tra maccheronata, mercatini, luna park, DJ set e spettacoli, la comunità si riunisce per celebrare con momenti di convivialità e intrattenimento. Un’occasione per riscoprire le radici locali e rafforzare i legami tra i cittadini in un clima di festa e condivisione.

Sant’Agata sul Santerno si prepara a celebrare la propria patrona con una serie di eventi tradizionali e appuntamenti comunitari. Dal 31 gennaio all'8 febbraio, la cittadina sarà animata da momenti religiosi e gastronomici, bancarelle e attività per famiglie, tra cui processioni, spettacoli e iniziative culturali dedicate alla storia e alle tradizioni locali.L'inizio degli eventi è fissato per sabato 31 gennaio: alle 20:45 nella sala della Comunità la Filodrammatica di Casola Canina porterà in scena la dialettale At voj bé. da murí di Luciano Lunghi. A seguire, l'estrazione della lotteria.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su maccheronata mercatini Festa di San Martino: a Casalecchio di Reno mercatini, luna park e prelibatezze "Vecchi sapori d'autunno" entra nel vivo con spettacoli con Dj set e spettacoli per le famiglie Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Maccheronata a Isera Sabato 14 febbraio 2026 Un pomeriggio di Carnevale dedicato ai più piccoli, con giochi e attività in maschera Colori, allegria e tanto divertimento vi aspettano! Venite mascherati e festeggiate con noi! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.