Milan-Inter Albertini | Leao? Ha parlato da veterano ma ai miei tempi non c’era bisogno di certi richiami

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan dal 1988 al 2002, commenta le recenti dichiarazioni di Leao in vista della partita tra Milan e Inter. Albertini afferma che l’attaccante portoghese ha parlato da veterano, ma ricorda che ai suoi tempi non c’era bisogno di certi richiami. Le dichiarazioni di Leao sono state oggetto di attenzione nel mondo del calcio.

Dopo la vittoria contro la Cremonese, Rafael Leao ha caricato il Milan in vista del derby contro l'Inter con parole da vero leader: "Il derby è una questione di vita o di morte. Ai miei compagni chiedo di impegnarsi al massimo e di prenderla sul personale. Questa settimana non si esce, fino a domenica si sta a casa con le famiglie". In merito a queste parole di Leao si è espresso anche Demetrio Albertini, leggenda del Milan, in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, il commento dell'ex centrocampista rossonero. Sul derby ai suoi tempi: "Ai miei tempi non c'era nemmeno bisogno di certi richiami.

