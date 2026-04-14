A Pesaro, un politico coinvolto nell’inchiesta Affidopoli si trova ora sotto indagine per peculato, dopo aver sperato di uscire dall’inchiesta. La stessa inchiesta riguarda anche un raduno di circa 1.600 persone. La notizia arriva il 14 aprile 2026, mentre Ricci si trova nuovamente indagato, questa volta con un’accusa diversa rispetto a quelle precedenti.

Pesaro, 14 aprile 2026 – Nuovamente indagato. Invece di uscire dall’inchiesta come aveva sperato, Matteo Ricci deve rispondere di un’altra accusa: peculato. Avrebbe coperto con soldi pubblici, stanziati dai dirigenti del Comune, parte delle spese private del suo tour “Pane e politica” che nel 2024 lo portò in giro per le case degli italiani. Era un’iniziativa per promuovere il suo libro e preparare il terreno alla candidatura alle Europee. Ma non sono solo queste le cene che hanno allargato il fronte dell’inchiesta per concorso in corruzione sulla quale la procura di Pesaro lavora dal luglio 2024: l’altra è la cena dei 1.600 invitati alla Fiera di Campanara del 12 aprile 2024, due anni fa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I nomi degli indagati di Affidopoli, per Ricci una nuova accusa (peculato). Nel mirino anche il raduno dei 1.600

Affidi, altri guai per Matteo Ricci: è indagato anche per peculato. Nel mirino della procura il tour del suo libro nel 2023-24. Altri due indagatiPESARO Caso affidi, l’inchiesta di Pesaro assesta un’altra picconata con una nuova accusa che inguaia Matteo Ricci.

Falsi invalidi, Caf nel mirino della Procura: tutti i nomi degli indagatiCi sono anche dei napoletani tra le venticinque persone indagate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord sui falsi invalidi che...

Argomenti più discussi: I nomi degli indagati di Affidopoli, per Ricci una nuova accusa (peculato). Nel mirino anche il raduno dei 1.600; Cronaca. Pesaro, inchiesta Affidopoli: indagini prorogate di sei mesi e nuovi possibili indagati in arrivo; Affidopoli, le indagini si allungano. Altri avvisi di garanzia all’orizzonte; Gli sviluppi di Affidopoli: Matteo Ricci indagato per peculato. Cene nelle case dei cittadini, usati soldi pubblici.

Aggiornamenti su “Affidopoli”. L’inchiesta in corso, come riportato dagli organi di stampa, si sta rivelando complessa e articolata. La Procura di Pesaro ha chiesto una proroga delle indagini, anche alla luce del numero crescente di persone coinvolte. Questo è - facebook.com facebook