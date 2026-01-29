Futsal la sfida interna coi romani del Real Fabrica è l’occasione giusta per trovare continuità

La Futsal Cesena si prepara alla partita interna contro i romani del Real Fabrica, un’occasione per rilanciare le proprie ambizioni. Dopo quattro sconfitte consecutive contro squadre di vertice, i ragazzi di Cesena vogliono tornare a vincere e confermare la buona prestazione di Reggio Emilia, dove hanno conquistato punti importanti e si sono avvicinati alla zona alta della classifica.

La Futsal Cesena vuole confermare la prestazione di sostanza e vincente di Reggio Emilia dove dopo quattro ko di fila, contro formazioni da piani alti, ha ottenuto il punteggio pieno e il terzo posto in classifica. L’occasione è ghiotta, domani sera alle 20.30 al PalaPaganelli contro un avversario tosto come i romani del Real Fabrica al momento terzultimo in graduatoria. I bianconeri recuperano gli squalificati Hachimi e Traversari e ritrovano in panchina il tecnico Osimani sabato scorso assente per l’impegno con la nazionale sammarinese che allena dal 2016. Si cerca quindi continuità dopo un periodo difficile e una strepitosa gran parte del girone di andata che ha visto a lungo i romagnoli anche in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

