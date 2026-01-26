Minerva è il nuovo capogruppo del Pd in Regione tra continuità e recenti tensioni

Stefano Minerva è stato eletto all’unanimità capogruppo del Pd in Regione Puglia. Ex sindaco di Gallipoli e ex presidente della Provincia di Lecce, Minerva assume il ruolo nel contesto di un partito che cerca di mantenere la continuità tra le proprie linee e le recenti tensioni interne. La sua nomina rappresenta un momento importante per il gruppo consiliare del Partito Democratico nella regione.

Come ampiamente preventivato, la nomina è arrivata in queste ore. L'accordo con Decaro in seguito un mancato ruolo nella nuova giunta regionale che ha provocato malumori nella base salentina del partito BARI – Il Partito democratico pugliese serra i ranghi in Consiglio regionale. Nel pomeriggio di oggi, l’ex sindaco di Gallipoli ed ex presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, è stato eletto all’unanimità capogruppo del Pd, assumendo la guida del gruppo consiliare più numeroso dell’assise. Una nomina che arriva come una conferma di accordi politici già ventilati, ma che si inserisce in un quadro di equilibri interni non privi di frizioni.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Stefano Minerva, ex sindaco di Gallipoli ed ex presidente della Provincia di Lecce, sarà il capogruppo del Pd.

In Regione, tra Pd e Cinque Stelle emergono tensioni strette, con l’asse casertano Villano–Aveta che si fa notare.

