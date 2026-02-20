Zuffa tra due persone nei pressi dei Giardini Speyer interviene la Polizia | foglio di via per un 24enne

Venerdì pomeriggio, due uomini si sono affrontati in strada vicino ai Giardini Speyer, scatenando una lite furiosa. Uno dei protagonisti, un 24enne, è stato allontanato con un foglio di via dalla Polizia. La discussione è degenerata in un alterco acceso, attirando l’attenzione dei passanti. La Polizia è intervenuta in tempi rapidi per sedare la rissa e mettere fine alla scena di tensione. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Uno dei due è stato immediatamente bloccato dagli operatori intervenuti, mentre il secondo, chiaramente immortalato dalle telecamere, è stato già identificato Zuffa tra due persone con immediato intervento della Polizia. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio in Via Carducci, nei pressi dei Giardini Speyer. Tutto ha avuto inizio quando alla sala operativa è stata segnalata una rissa. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti in pochi istanti sul posto e hanno fermato uno dei soggetti coinvolti, identificato per un giovane cittadino tunisino di 24 anni. Dalle immediate ricostruzioni dei fatti, svolte anche attraverso l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, si è accertato che l'episodio ha riguardato esclusivamente due soggetti.

