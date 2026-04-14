Paura in mattinata | autospurgo piomba contro un’abitazione danni all’immobile

Questa mattina, nel centro di Salice Salentino, un autospurgo ha perso il controllo e si è schiantato contro un'abitazione, causando danni alla struttura. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica, ma sembra che un guasto improvviso all’impianto frenante possa aver contribuito all’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni.

SALICE SALENTINO – Un incidente, nella mattinata di oggi, nel centro abitato di Salice Salentino. Un mezzo autospurgo, per cause ancora in fase di accertamento ma a quanto pare riconducibili a un improvviso guasto all'impianto frenante, è andato a schiantarsi contro il muro perimetrale di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Esplode petardo davanti un’abitazione: danni e pauraPaura e danni per l’esplosione presumibilmente di un grosso petardo che si è verificata la scorsa notte nei pressi di un’abitazione di Montesarchio... Paura all’alba: Mercedes Classe A in fiamme, danni anche a un’abitazioneIl rogo è divampato a Surbo, in via Martiri d’Ungheria, verso le 6, ed è stato domato dai vigili del fuoco.