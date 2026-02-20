Esplode petardo davanti un’abitazione | danni e paura

Una forte esplosione di un petardo ha scosso la notte a Montesarchio, danneggiando una casa e spaventando i residenti. La causa sembra essere un grosso ordigno piazzato davanti all’abitazione di un giovane di 23 anni, noto alle forze dell’ordine. L’esplosione ha causato danni ai vetri e alle pareti, mentre alcuni vicini sono usciti di corsa impauriti. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di risalire agli autori di questo gesto rischioso. La scena si è svolta in piena notte, lasciando una scia di paura tra i vicini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura e danni per l’ esplosione presumibilmente di un grosso petardo che si è verificata la scorsa notte nei pressi di un’abitazione di Montesarchio dove vive un 23enne già noto alle forze dell’ordine. I danni alla struttura abitativa sono stati tutto sommato lievi a causa dello spostamento d’aria che ha danneggiato il portone d’ingresso e qualche infisso. Scattato l’allarme sono giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato accertamenti e rilievi. Effettuate anche perquisizioni per risalire ai responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esplode petardo davanti un’abitazione: danni e paura Leggi anche: Petardo esplode davanti a un bar, si indaga tra tifoserie Leggi anche: Ferentino, esplode ordigno rudimentale davanti a un’abitazione del centro storico Petardi e molto altro a Montecosaro in Via Giovanni XXIII, 22 nelle Marche Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ferentino. Ordigno esplode davanti a una casa. Momenti di paura nel centro storico; San Lorenzo, esploso ordigno davanti all'osteria Pesce fritto e baccalà; Ferentino, ordigno rudimentale esplode nella notte nel centro storico: danneggiata una porta d’ingresso; Gli esplode in mano un petardo, 13enne perde 3 dita – VIDEO. Ordigno esplode davanti a una casa. Momenti di paura nel centro storicoLa deflagrazione ha danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione, ma fortunatamente non si registrano feriti ... ciociariaoggi.it Petardo gli esplode in mano e perde 5 dita: ferito un 16enne in Friuli Venezia-GiuliaUn petardo gli esplode in mano mentre si trova in compagnia di amici la notte di Capodanno e perde cinque dita della mano destra. È successo a Sedegliano, provincia di Udine, in Friuli Venezia-Giulia. fanpage.it Avola - 3 minori danneggiano una finestra degli uffici comunali - confezionano un grosso petardo e lo fanno esplodere – immediatamente individuati anche grazie alla collaborazione dei cittadini Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre in città erano in corso i feste - facebook.com facebook