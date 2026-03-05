Paura all’alba | Mercedes Classe A in fiamme danni anche a un’abitazione

All'alba di oggi, a Surbo, un incendio ha interessato una Mercedes Classe A parcheggiata in via Martiri d’Ungheria, provocando danni anche a un’abitazione vicina. I residenti hanno assistito a un fronte di fuoco che si è sviluppato nel cuore della strada, creando scompiglio tra le case della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il rogo è divampato a Surbo, in via Martiri d'Ungheria, verso le 6, ed è stato domato dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri si ipotizza un guasto tecnico SURBO – Un risveglio movimentato per i residenti di via Martiri d'Ungheria, a Surbo, dove all'alba di oggi un incendio ha avvolto un'autovettura parcheggiata in strada, minacciando le abitazioni vicine. L'allarme è scattato intorno alle 6. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce che ha lavorato per domare le fiamme che avevano già avvolto la parte anteriore di una Mercedes Classe A. L'intervento ha permesso di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'intera area, evitando che il fuoco si propagasse ulteriormente ai veicoli vicini o all'interno delle case.

