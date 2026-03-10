Cinque feriti in ospedale dopo lo scontro fra auto e furgone sulla Senese – Aretina

Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale dopo un incidente tra un'auto e un furgone avvenuto sulla Strada Statale 73 Senese-Aretina, nel territorio comunale di Arezzo. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e ha richiesto l'intervento dei soccorritori per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza.

AREZZO – Un pomeriggio di massima emergenza quello che si è consumato lungo la Strada Statale 73 Senese-Aretina, nel territorio comunale di Arezzo. Erano circa le 17 di oggi (10 marzo) quando la centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est è stata attivata per un violentissimo scontro che ha coinvolto un’autovettura e un camioncino proprio all’altezza dello svincolo per l’immissione da viale Fratelli Rosselli. L’impatto ha interessato complessivamente sei persone, scatenando una mobilitazione massiccia di uomini e mezzi di soccorso. Sul posto sono confluite l’automedica e l’auto infermieristica di Arezzo, insieme a un imponente schieramento di ambulanze della Misericordia di Arezzo, della Croce Bianca (presente con due mezzi) e della Misericordia di Terranuova Bracciolini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cinque feriti in ospedale dopo lo scontro fra auto e furgone sulla Senese – Aretina Articoli correlati Frontale sulla Senese Aretina ad Anghiari: cinque feriti gravissimiANGHIARI – Notte di sangue e lamiere sulla Statale 73 Senese Aretina, nel territorio comunale di Anghiari, teatro di un violentissimo scontro... Quattro feriti dopo lo scontro fra due auto sull’Aurelia a OrbetelloIn codice rosso all'ospedale di Grosseto un uomo di 44 anni e una giovane donna di 20. Tutto quello che riguarda Cinque feriti Temi più discussi: Anghiari, nuovo incidente sulla Senese Aretina: cinque feriti in codice rosso; Incidente stradale a Torino, scontro tra pedoni, auto, bus Gtt: due bambini feriti, conducente del bus in ospedale; Incidente frontale tra auto e furgone, coinvolta una famiglia; Spaventoso incidente (FOTO), il mezzo si rovescia più volta sulla carreggiata. Intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche: cinque feriti. Incidente tra un bus e un’auto in pieno centro a Torino, anche due bambini tra i cinque feriti in ospedaleUn bus ha travolto un'auto in un incrocio nel pieno centro di Torino. Nell'incidente sono stati coinvolti anche due bambini, in ospedali in condizioni non gravi ... virgilio.it Corridonia, scontro tre due auto, 5 feriti: in ospedale anche un bambino di un annoCORRIDONIA Incidente stradale ieri mattina, intorno alle 11.45, lungo la provinciale 78, nel tratto tra la zona dell’Abbadia di Fiastra e Colbuccaro di Corridonia, all’incrocio di collegamento con la ... corriereadriatico.it Un violento frontale a Soresina ha coinvolto cinque persone, con due feriti gravi. Intervento immediato dei soccorritori e della Polizia Stradale per i rilievi Leggi tutto - facebook.com facebook Guerriglia al Pilastro contro il MuBa: 13 fermati e cinque poliziotti feriti x.com