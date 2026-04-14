Paura a Giugliano incendio in una palazzina di via Fratelli Maristi Edificio evacuato

Un incendio si è sviluppato nel primo piano di una palazzina in via Fratelli Maristi a Giugliano, coinvolgendo una coppia di anziani. La presenza di fumo ha portato all’evacuazione dell’edificio e all’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto per domare le fiamme. Non ci sono al momento segnalazioni di feriti o altre persone coinvolte.

Momenti di pausa questo pomeriggio a Giugliano: un incendio è divampato al primo piano di una palazzina di via Fratelli Maristi dove abita una coppia di anziani. Sul posto Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale. L’edificio al momento è stato evacuato in via precauzionale mentre i pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il rogo sarebbe partito da un elettrodomestico, forse un frigorifero malfunzionante e da lì si sarebbe esteso ad altre parti dell'abitazione. Il fumo sprigionato dalla combustione ha generato allarme tra i residenti ma per fortuna non si registrano feriti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Paura a Giugliano, incendio in una palazzina di via Fratelli Maristi. Edificio evacuato Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante – Il video(Agenzia Vista) Napoli, 09 febbraio 2026 Dalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio... “Ho una bomba nello zaino”: paura all’Università di Firenze, minaccia gli studenti. Edificio evacuatoFirenze, 19 febbraio 2026 – Momenti di paura nella sede di via Laura dell’Università di Firenze. Incendio in centro a Giugliano, fiamme invadono l’abitazioneL'incendio in un'abitazione nel parco Ifs, in via Fratelli Maristi. Appartamento ubicato al primo piano, gente e strada e vigili del fuoco sul posto ... internapoli.it Incendio in casa a Giugliano, madre e figlio di 5 anni in ospedaleIncendio nella notte a Giugliano in Campania: madre e figlio di 5 anni trasportati al Santobono in codice giallo per ustioni lievi. 2anews.it