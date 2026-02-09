Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano Napoli evacuato l' edificio sovrastante – Il video

Da open.online 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 4:40, un incendio ha scatenato il caos in una pizzeria di Secondigliano, a Napoli. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme, che hanno portato all’evacuazione dell’edificio sovrastante. Sul posto ci sono ancora squadre a lavoro, mentre i residenti sono stati fatti allontanare per sicurezza. Nessuna notizia di feriti finora.

(Agenzia Vista) Napoli, 09 febbraio 2026 Dalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio scoppiato in una pizzeria. Coinvolta anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il palazzo, fiamme sotto controllo. Al lavoro 6 squadre, giunti rinforzi da Caserta. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Olimpiadi, la telecronaca di Petrecca imbarazza anche la Rai. Le opposizioni chiedono la sua rimozione: «Medaglia d’oro di sciatteria» Dal «Se disce Angelo» al presidente finlandese al «Sono ancora viva» a Parolin, i fuorionda della premier Meloni alle Olimpiadi – Il video Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Secondigliano Pizzeria

Scoppia un incendio in un appartamento di Corteolona: evacuato tutto l'edificio

Nella serata di martedì 6 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Corteolona e Genzone per un incendio in un appartamento.

Scoppia un incendio in un appartamento di Corte Olona: evacuato tutto l'edificio

Nella serata di ieri, 6 gennaio 2026, un incendio si è sviluppato in un appartamento di Corteolona e Genzone, nel Pavesano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante

Video Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante

Ultime notizie su Secondigliano Pizzeria

Argomenti discussi: Scoppia un incendio in un appartamento a Castellamonte: un uomo intossicato in ospedale; Scoppia un incendio in appartamento a Olbia, nessun ferito; Fiamme in via Mascarella. Scoppia un incendio in un appartamento; Scoppia un incendio nelle case popolari: palazzina evacuata nella notte.

scoppia un incendio inScoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastanteDalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio scoppiato in una pizzeria. Coinvolta anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il pala ... ilgiornale.it

Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante – Il video(Agenzia Vista) Napoli, 09 febbraio 2026 Dalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio scoppiato in una pizzeria. Coinvolta anche un’officina ... open.online

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.