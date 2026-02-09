Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano Napoli evacuato l' edificio sovrastante – Il video

Questa mattina alle 4:40, un incendio ha scatenato il caos in una pizzeria di Secondigliano, a Napoli. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme, che hanno portato all’evacuazione dell’edificio sovrastante. Sul posto ci sono ancora squadre a lavoro, mentre i residenti sono stati fatti allontanare per sicurezza. Nessuna notizia di feriti finora.

(Agenzia Vista) Napoli, 09 febbraio 2026 Dalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio scoppiato in una pizzeria. Coinvolta anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il palazzo, fiamme sotto controllo. Al lavoro 6 squadre, giunti rinforzi da Caserta. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Olimpiadi, la telecronaca di Petrecca imbarazza anche la Rai. Le opposizioni chiedono la sua rimozione: «Medaglia d’oro di sciatteria» Dal «Se disce Angelo» al presidente finlandese al «Sono ancora viva» a Parolin, i fuorionda della premier Meloni alle Olimpiadi – Il video Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Secondigliano Pizzeria Scoppia un incendio in un appartamento di Corteolona: evacuato tutto l'edificio Nella serata di martedì 6 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Corteolona e Genzone per un incendio in un appartamento. Scoppia un incendio in un appartamento di Corte Olona: evacuato tutto l'edificio Nella serata di ieri, 6 gennaio 2026, un incendio si è sviluppato in un appartamento di Corteolona e Genzone, nel Pavesano. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante Ultime notizie su Secondigliano Pizzeria Argomenti discussi: Scoppia un incendio in un appartamento a Castellamonte: un uomo intossicato in ospedale; Scoppia un incendio in appartamento a Olbia, nessun ferito; Fiamme in via Mascarella. Scoppia un incendio in un appartamento; Scoppia un incendio nelle case popolari: palazzina evacuata nella notte. Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastanteDalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio scoppiato in una pizzeria. Coinvolta anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il pala ... ilgiornale.it Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante – Il video(Agenzia Vista) Napoli, 09 febbraio 2026 Dalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio scoppiato in una pizzeria. Coinvolta anche un’officina ... open.online Crans-Montana, incendio al memoriale delle vittime (Adnkronos) - Un incendio è scoppiato oggi domenica 8 febbraio verso le 6 al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana, situato a breve distanza dal locale Le Constellation. I vigili del fuoco interven facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.