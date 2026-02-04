Beviamoci Su, il nuovo podcast sul vino e il cibo, parte con una puntata che unisce storie personali, tradizioni locali e cultura enogastronomica. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Il Tempo e Wineries Experience, e promette di portare gli ascoltatori in un viaggio tra sapori e territori.

Il Tempo, in collaborazione con Wineries Experience, inaugura il nuovo podcast dedicato al mondo del vino e del cibo con una puntata d'esordio che unisce racconto personale, identità territoriale e cultura enogastronomica. Protagonista del primo episodio è Gianmarco Tognazzi, attore, ristoratore e proprietario della cantina La Tognazza. Un dialogo intimo e autentico che va oltre il calice, per esplorare gusti, abitudini e preferenze di un personaggio che ha scelto di legare il proprio nome a una visione precisa del vino: sincera, conviviale, profondamente umana. Nel corso della puntata, Tognazzi racconta il suo rapporto con il cibo e il vino, l'eredità culturale e affettiva che ha ispirato La Tognazza, e il significato del produrre vino oggi tra memoria, ironia e rispetto della terra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Beviamoci Su con Gianmarco Tognazzi. Il podcast su vino e dintorni

Approfondimenti su Gianmarco Tognazzi

Questa sera su Canale 5 parte la fiction

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Beviamoci sù, il nuovo podcast de Il Tempo in collaborazione con Wineries Experience dedicato al mondo del vino e del cibo. Il protagonista del primo episodio sarà Gianmarco Tognazzi, attore, ristoratore e proprietario della cantina La Tognazza. Non p - facebook.com facebook