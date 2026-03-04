la storia meno raccontata di paul mccartney

Un nuovo documentario ripercorre i primi anni dopo lo scioglimento dei Beatles, concentrandosi sulla carriera di Paul McCartney con i Wings. Viene mostrato come l'artista abbia affrontato quel periodo, tra successi e sfide, senza dedicare spazio a opinioni o interpretazioni. Il film si concentra sui fatti e sugli eventi concreti legati a quegli anni, offrendo una narrazione diretta e senza fronzoli.

Di Paul McCartney, che oggi ha 83 anni, si è detto e scritto di tutto, durante e dopo i Beatles. Ma c’è un momento della sua carriera che spesso è stato poco considerato, a volte visto con sospetto da parte dei fan: quello dei Wings, la band che mise su nel 1971 assieme alla moglie Linda. È il soggetto del documentario Man on the Run, che racconta in maniera intima e onesta quella che si potrebbe chiamare la seconda vita di McCartney, cioè quella che cominciò dopo lo scioglimento dei Beatles. Il documentario si trova da venerdì scorso su Amazon Prime, lo ha girato Morgan Neville, che aveva già diretto o prodotto documentari su gente come Johnny Cash, Anthony Bourdain e Taylor Swift, e in generale è stato accolto molto bene sia dal pubblico che dalla critica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

