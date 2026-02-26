La serata dei BAFTA Awards 2026, svoltasi alla Royal Festival Hall di Londra, è stata segnata da un episodio che ha rapidamente fatto il giro dei social media e delle testate internazionali. Durante la cerimonia, mentre gli attori Michael B. Jordan e Delroy Lindo salivano sul palco per presentare un premio, dalla platea è risuonata la N-Word, il termine razzista più offensivo della lingua inglese. Un momento che avrebbe potuto trasformarsi in uno scandalo devastante, se non fosse che dietro quegli insulti c’era una realtà ben diversa da quella che poteva apparire a prima vista. L’uomo responsabile delle vocalizzazioni è John Davidson, attivista scozzese affetto dalla sindrome di Tourette e presente alla cerimonia come parte del cast di I Swear, film che aveva ottenuto diverse candidature ai BAFTA. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Temi più discussi: Bafta, attore con sindrome di Tourette rivolge insulti razzisti a Michael B. Jordan; Evidentemente non basta un film per sensibilizzare alla sindrome di Tourette; Ai BAFTA 2026 urlati insulti razzisti in platea e scoppia la polemica sui social, ma la verità è ben diversa.

