Crans-Montana 10mila franchi alle famiglie ma scoppia la polemica sui Social | Risarcimento troppo basso

Il Canton Vallese ha deciso di dare 10mila franchi alle prime 50 famiglie colpite dalla tragedia di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana. La cifra, che arriverà entro domani, ha scatenato molte polemiche sui social. Molti commentano che l’aiuto sia troppo basso rispetto alla gravità dell’accaduto, che ha causato la morte di 41 persone, tra cui sei italiani, e ha lasciato ferite 115 altre. La questione divide gli abitanti e gli utenti online, che chiedono risposte più concrete.

Il Canton Vallese verserà entro domani 10mila franchi alle prime 50 famiglie colpite dalla tragedia di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita 41 persone, tra cui sei ragazzi italiani, e altre 115 sono rimaste ferite. Il provvedimento d'urgenza era stato approvato a metà gennaio dal Consiglio di Stato del Vallese e si aggiunge alle prestazioni già previste dalla Lavi, la legge svizzera sull'assistenza alle vittime di reati. "L'idea è quella di poter intervenire molto rapidamente per sostenere queste famiglie in situazioni difficili", ha spiegato Roland Favre, responsabile dell'Ufficio vallesano per il coordinamento delle prestazioni sociali.

