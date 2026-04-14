Pattinaggio artistico pausa per Kagiyama | il nipponico non prenderà parte alla prossima stagione

Durante l’off season di pattinaggio artistico, si è appresa la notizia che Yuma Kagiyama, medaglia d’argento alle Olimpiadi in due occasioni, non gareggerà nella stagione 2026-2027. La decisione riguarda il pattinatore giapponese, che ha scelto di prendersi una pausa dalle competizioni ufficiali. Questa scelta segna un cambiamento nella sua carriera e riguarda la prossima stagione sportiva.

Arriva la prima notizia importante dell’off season di pattinaggio artistico. Yuma Kagiyama, due volte medaglia d’argento alle Olimpiadi, non prenderà parte alla stagione 2026-2027, prendendosi dunque una pausa dalle competizioni. A comunicarlo è stato lo stesso atleta, attraverso un lungo post pubblicato sui social network nelle scorse ore. “Mi dispiace per il ritardo, ma grazie per il sostegno al Campionato Mondiale – ha detto Kagiyama – Durante il programma corto c’è stato un piccolo incidente, ma grazie agli applausi e alle grida di incoraggiamento di tutti voi, ho potuto pattinare con gioia. Nel programma libero ho realizzato una...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, pausa per Kagiyama: il nipponico non prenderà parte alla prossima stagione Pattinaggio artistico: i principali eventi della prossima stagione. I Mondiali restano in Europa!La stagione 2026/2027 di pattinaggio artistico è andata da poco in archivio con i Campionati Mondiali, andati in scena come sappiamo sul ghiaccio... Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl in top 10 anche al Mondiale! Kagiyama incanta, Attesa per Malinin