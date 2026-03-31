Pattinaggio artistico | i principali eventi della prossima stagione I Mondiali restano in Europa!

La stagione 20262027 di pattinaggio artistico si è conclusa con i Campionati Mondiali disputati nell’O2 Arena di Praga. La competizione ha visto atleti provenienti da diversi paesi sfidarsi su una pista di ghiaccio, con gare che hanno coinvolto sia le discipline individuali che quelle di coppia. La prossima annata si prospetta ricca di eventi e appuntamenti di rilievo in varie città europee.

La stagione 20262027 di pattinaggio artistico è andata da poco in archivio con i Campionati Mondiali, andati in scena come sappiamo sul ghiaccio dell’O2 Arena di Praga. La rassegna iridata ha di fatto chiuso un quadriennio. Tutto il movimento dunque si appresta a vivere un altro ciclo di quattro anni, con tutte le novità del caso che man mano arriveranno. Ad oggi, sono pochissimi i punti fermi, anche a livello di calendario. Con il programma del Grand Prix 2026-2027 ancora in definizione e la costruzione in atto del circuito ISU Challenger Series, attualmente risultano già ufficializzati e stabiliti solo tre eventi: stiamo parlando della competizione itinerante Junior Grand Prix, dei Campionati Europei e dei Campionati Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: i principali eventi della prossima stagione. I Mondiali restano in Europa! Articoli correlati Pattinaggio artistico: l’Italia chiude la stagione con una prestazione solida ai Mondiali. Gutmann MVPSeppur a mezzo servizio, l’Italia ha risposto presente anche ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna appena conclusa sul... Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio a caccia della top 15 nelle coppie di artistico! Grassl e Frangipani non deludono CONTI/MACII EMOZIONANO ancora! Terzi nel programma libero nel TEAM EVENT | #MilanoCortina2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati su Pattinaggio artistico Temi più discussi: Reggio Emilia capitale del pattinaggio: Al PalaBigi il Campionato Italiano Artistico Gruppi; Pattinaggio artistico, al via i campionati mondiali a Praga: Malinin punta al terzo titolo; KIHARA Ryuichi - Atleta Olimpico/a Pattinaggio di figura | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari sabato 28 marzo, tv, streaming, italiani in gara. Pattinaggio artistico: quanti posti avrà l’Italia ai Mondiali 2027? Novità tra le donneLe tante defezioni azzurre ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura renderanno particolarmente difficile la rassegna iridata del 2027 che, ... oasport.it Pattinaggio artistico, al via i campionati mondiali a Praga: Malinin punta al terzo titoloIl campione statunitense torna a gareggiare dopo la delusione olimpica a Milano-Cortina mentre non sarà presente la detentrice della medaglia d’oro, Alysa Liu. Nella categoria delle coppie il tricolor ... editorialedomani.it #Portogruaro – Pattinaggio Artistico: Division campione italiano a Reggio Emilia. A maggio gli Europei a Conegliano Torna a casa ancora una volta con un grande risultato il Pattinaggio Artistico di Portogruaro, protagonista lo scorso week-end ai campionati it - facebook.com facebook Arge Alp, Trentino terzo e Alto Adige quarto nel pattinaggio artistico. La manifestazione si è svolta a Dornbirn, in Austria #ANSA x.com