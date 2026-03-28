Durante i Mondiali di pattinaggio artistico 2026, Daniel Grassl si è classificato tra i primi dieci atleti, confermando la sua presenza tra i migliori del torneo. Nel frattempo, il pattinatore giapponese Kagiyama ha attirato l’attenzione con una prestazione particolarmente convincente nel programma libero, dopo aver deluso nel breve. L’attesa resta alta anche per le performance del pattinatore statunitense Malinin.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.57. CHE GIAPPONE!!! Avevano deluso i nipponici nel programma corto ma si sono ampiamente rifatti nel libero. Anche Shun porta a casa un programma pressochè perfetto, senza errori di sorta. Forse un paio di rotazioni vanno riviste ma niente di grave. Arriveranno tanti punti! 15.56: Bene il quadruplo toeloop, bene la combinazione triplo axel+doppio axel in sequenza, bene il triplo loop, bene anche il triplo lutz 15.55: Bene il quadruplo lutz, bene la combinazione triplo axel+euler+triplo salchow, bene la combinazione quadruplo toeloop+triplo toeloop, 15.53: Tocca ora a Shun Sato. Il giapponese, 22 anni compiuti nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi è nato a Sendai e risiede a Saitama, dove è allenato da Tadao Kusaka e Keiko Asano, quarto dopo il programma corto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl in top 10 anche al Mondiale! Kagiyama incanta, Attesa per Malinin

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