Nel Pala Bigi di Reggio Emilia si sono svolti i campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle. I Division si sono aggiudicati la vittoria nei Grandi Gruppi, mentre i Neovis hanno ottenuto un risultato di rilievo. La competizione rappresenta l'inizio ufficiale della stagione 2026 nel settore.

Il primo dado è tratto. Il Pala Bigi di Reggio Emilia ha emesso la prima, importantissima, sentenza della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. Nelle scorse ore sono infatti andati in archivio i Campionati Italiani 2026 dedicati alla specialità Gruppi Show e Precision, fondamentali per stabilire i team che andranno poi a comporre il roster azzurro in occasione degli Europei e dei Mondiali. Come sempre non è mancato lo spettacolo con gare disputate sul filo di lana e con programmi sempre più originali oltre che qualitativamente elevati. Tr i piatti forti della casa impossibile non citare la prova dei quartetti, dove a spuntarla... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: i Division trionfano nei Grandi Gruppi agli Italiani! Successo per i Neovis

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Pattinaggio Artistico a rotelle