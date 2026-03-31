Contrasto alle speculazioni sui carburanti | la Guardia di Finanza sanziona due distributori

La Guardia di Finanza di Piacenza ha adottato provvedimenti contro due distributori di carburanti, applicando sanzioni per contrastare pratiche speculative nel settore. L'intervento mira a prevenire aumenti ingiustificati dei prezzi e a tutelare la stabilità dei cicli produttivi e il potere di acquisto delle famiglie, evitando ricorsi a canali di approvvigionamento illeciti.

«In particolare - riferisce la Guardia di Finanza di Piacenza - nel corso delle attività nei confronti di due impianti in provincia è stata rilevatala cartellonistica relativa all’esposizione dei prezzi carburante con importi difformi rispetto a quelli presenti sulla colonnina di riferimento. Successive verifiche, effettuate anche con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo, permettevano di verificare che i gestori, in un periodo di 120 giorni, avevano omesso 16 volte di comunicare - tramite il portale “Osservaprezzi Carburanti” - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le variazioni dei prezzi applicati per la vendita del carburante al pubblico, tenendo in tal modo un comportamento opaco, con la finalità di avere un vantaggio competitivo sugli altri distributori locali». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Contrasto alle speculazioni sui carburanti: la Guardia di Finanza sanziona due distributori Articoli correlati Prezzo dei carburanti, governo al lavoro contro le speculazioni. Scatta il piano di intervento della Guardia di FinanzaIl governo è al lavoro per contrastare eventuali speculazioni di fronte alla corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti connessa all’escalation del... Guardia di Finanza rafforza i controlli sui carburantiAlla luce delle significative tensioni sui prezzi dei prodotti energetici registrati negli ultimi giorni, connesse all’acuirsi della crisi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Esposto alla Guardia di Finanza: Speculazioni sui prezzi dopo il conflitto; Due professionisti pescaresi arrestati per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio; I prezzi dei carburanti sotto la lente di ingrandimento; In Prefettura a Potenza l’Osservatorio sul monitoraggio dei prezzi. Contrasto alle speculazioni sui carburanti: la Guardia di Finanza sanziona due distributoriControlli delle fiamme gialle in città e provincia, trovato anche un clandestino che lavorava in nero da un benzinaio ... ilpiacenza.it Blitz della Guardia di finanza in Provincia e Comune. I dettagli https://www.lacnews24.it/cronaca/corruzione-per-pilotare-appalti-terremoto-a-crotone-20-indagati-e-sequestri-per-400mila-coinvolti-colletti-bianchi-t57u2qkn - facebook.com facebook Al via l'anno accademico della Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza x.com