Bari accusa | proventi illeciti sequestri per circa 870mila euro Guardia di finanza

La Guardia di finanza di Bari ha sequestrato beni per circa 870 mila euro in un’operazione contro il riciclaggio. Durante l’azione, i finanzieri hanno eseguito un decreto della procura che riguarda due indagati e un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, tra immobili, terreni, aziende, conti bancari e polizze. In totale, sono stati messi sotto sequestro circa 70 mila euro di profitto illecito e 800 mila euro di beni riconducibili a uno degli indagati e alla sua famiglia.

Di seguito un comunicato della procura della Repubblica di Bari diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un decreto emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari che dispone il sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca: – del profitto del reato di riciclaggio, per un valore di circa 70 mila euro, a carico di due indagati; – "per sproporzione" di un compendio patrimoniale – quattro unità immobiliari, tre terreni, cinque compendi aziendali, quote societarie, diversi rapporti bancari e polizze assicurative – riconducibile al "proposto" (uno degli indagati) e ai componenti del suo nucleo familiare, per un valore complessivo di circa 800 mila euro.

