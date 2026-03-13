I frammenti di Giancarlo Mariniello sono opere che uniscono materia ed emozioni per catturare il passare del tempo. L'artista esplora il tema del ricordo e del rimpianto legato alla consapevolezza di aver perso un momento. Le sue creazioni riflettono questa tensione tra presente e passato, invitando chi le osserva a riflettere sulla fugacità delle esperienze.

Il concetto del tempo, del rimpianto che si prova quando si realizza di aver perduto l’attimo, del rimorso per aver permesso che qualcosa fuggisse via senza comprendere l’importanza del trattenerlo, e della possibilità di raggiungere la consapevolezza della centralità di esso all’interno del percorso della vita di ciascuno, è alla base della ricerca artistica di Giancarlo Mariniello, un autore che ama sperimentare e misurarsi con differenti materiali tutti convergenti in uno stile Informale dove l’impalpabilità dell’emozione si mescola alla consistenza di elementi che a volte entrano nel quadro aggrappandosi alla tela, mentre altre costituiscono la struttura di sculture immateriali e fortemente emozionali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I Frammenti di Giancarlo Mariniello, tra materia ed emozioni per afferrare lo scorrere del tempo

