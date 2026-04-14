Patente d’impresa | percorso formativo per l’imprenditoria femminile

A San Michele Salentino è stato avviato un nuovo percorso formativo dedicato all’imprenditoria femminile, denominato “Patente d’Impresa”. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, si svolge in collaborazione con Confesercenti. Il progetto mira a fornire strumenti e competenze alle donne interessate a sviluppare o rafforzare le proprie attività imprenditoriali sul territorio. La partecipazione è rivolta a donne che desiderano approfondire aspetti legati alla gestione aziendale e alle opportunità di business.

SAN MICHELE SALENTINO - “Patente d’Impresa”: al via a San Michele Salentino il percorso formativo per l’imprenditoria femminile L’Amministrazione comunale prosegue il percorso dedicato all’imprenditorialità femminile con una nuova iniziativa realizzata in collaborazione con Confesercenti e.🔗 Leggi su Brindisireport.it Educazione finanziaria al femminile: Donne Impresa Confartigianato lancia un percorso formativoIn occasione dell’8 marzo il Consiglio di Donne Impresa Confartigianato Forlì ha avviato una riflessione sulla cultura finanziaria. Eye Ethics & Young Entrepreneurs ad Arezzo, il percorso formativo che accompagna gli studenti alla scoperta del mondo dell’imprenditoriaArezzo, 29 gennaio 2026 – Nuova edizione di EYE Ethics & Young Entrepreneurs ad Arezzo, il percorso formativo che accompagna gli studenti delle... 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts