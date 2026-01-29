Eye Ethics & Young Entrepreneurs ad Arezzo il percorso formativo che accompagna gli studenti alla scoperta del mondo dell’imprenditoria

Arezzo apre le porte a un nuovo ciclo di EYE Ethics & Young Entrepreneurs. Gli studenti delle scuole superiori della città partecipano a un percorso che li guida tra teoria e pratica nel mondo dell’imprenditoria. L’obiettivo è far loro capire come sviluppare un’idea di impresa che sia anche etica, con incontri, laboratori e momenti di confronto. La scuola diventa così un terreno di crescita, dove i giovani imparano a pensare in modo critico e a mettere in pratica le loro idee.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Nuova edizione di EYE Ethics & Young Entrepreneurs ad Arezzo, il percorso formativo che accompagna gli studenti delle scuole superiori aretine alla scoperta del mondo dell'imprenditoria fino alla creazione di una propria idea di impresa etica. L'evento inaugurale, in programma venerdì 30 gennaio alle 11.00 nella sala del Consiglio Comunale, coinvolge gli studenti degli istituti superiori "Buonarroti Fossombroni", "Galileo Galilei" e del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II con il Liceo "Piero della Francesca": avranno l'opportunità di scoprire come diventare imprenditori di successo già alla loro età.

