Milan Pastore non ha dubbi | Il campionato è finito 10 punti di distacco dall’Inter sono troppi

La sconfitta contro il Parma ha portato il Milan a 10 punti di distanza dall'Inter. Come se non bastasse, i nerazzurri, sono stati eliminati dalla Champions League dal Bodo Glimt. Ora la squadra di Christian Chivu può concentrarsi soltanto sul campionato: un ulteriore motivo per cui credere che la lotta scudetto sia finita sul gol (irregolare) di Troilo. In merito alla corsa al titolo si è espresso anche Giuseppe Pastore, giornalista e frontman dei podcast di Cronache di Spogliatoio. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultimo appuntamento con 'Fontana di Trevi'. "Il campionato è finito, intanto perché lo dicono i numeri, non si è mai recuperato un distacco di dieci punti in un girone di ritorno. Non vedo chi possa recuperarlo, in questo momento l'Inter è talmente superiore a livello di qualità, di attacco, di facilità con cui vince le partite". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

