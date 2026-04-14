Passo Corese lasciano un bimbo in auto per un furto e abbandonano l'altra figlia di 3 anni nel negozio

A Passo Corese, due giovani di 19 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver commesso un furto in un negozio del centro commerciale Augusteo. Durante il tentativo di fuga, hanno lasciato un bambino in auto e abbandonato un’altra bambina di tre anni nel negozio. I militari hanno eseguito le misure cautelari e li hanno posti rispettivamente ai domiciliari.

I carabinieri hanno arrestato e messo ai domiciliari due ragazzi di 19 e 20 anni per furto in un negozio al Parco commerciale Augusteo. Hanno lasciato un figlio in auto e una bimba di 3 anni nel negozio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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