Si scontra con un'altra auto lungo l'Appia Antica e finisce nel Mausoleo di Romolo | denunciato

La polizia di Roma Capitale ha denunciato un uomo che, nella notte, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro il muro del Mausoleo di Romolo lungo l’Appia Antica. L’uomo, risultato in stato di ebrezza, aveva appena avuto un incidente con un’altra vettura prima di finire nel parco archeologico. Nessuno è rimasto ferito, ma il mezzo è rimasto danneggiato e lui è stato portato in Questura.

Incidente sull'Appia Antica: scontro tra automobilisti, vettura finisce nel mausoleo di Romolo Un incidente si è verificato questa mattina sull'Appia Antica, vicino al mausoleo di Romolo.

