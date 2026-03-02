Sua figlia ha ucciso mamma e bimbo con l'auto | così un truffatore ha rubato 25mila euro a un'anziana

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla polizia per aver truffato un’anziana, sottraendole 25.000 euro tra soldi e gioielli. Secondo quanto riferito, si sarebbe spacciato per un familiare e avrebbe affermato che sua figlia aveva causato un incidente mortale con un’auto, inducendo così la vittima a consegnargli denaro e oggetti di valore.

I poliziotti hanno identificato e arrestato un 25enne per una truffa ad un'anziana derubata di 25mila euro in soldi e gioielli. Ha finto un incidente presentandosi come maresciallo dell'Arma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Papà ha ucciso la mamma”: bimbo di 11 anni chiama la nonna dopo l’assassinio della madreUna donna inglese di 33 anni, madre di tre figli, è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Malaga.

“Ha chiesto di entrare per fare una telefonata e ha violentato mamma”: la figlia racconta l’orrore in TribunaleUna ragazza di 16 anni ha raccontato in Tribunale gli orrori vissuti dalla madre in casa cinque anni fa: "Un uomo ha chiesto di entrare in casa per...

Tutto quello che riguarda Sua figlia.

Temi più discussi: Ho visto l'auto venire contro di me. La scena dello schianto dell'auto che ha ucciso una 89enne; Il killer silenzioso: a Gaza otto neonati uccisi dal freddo; La mamma di Luana D’Orazio: Mia figlia uccisa di nuovo dalla legge, è un altro lutto che non riesco a lavare via; La madre di Beatrice ripete: E’ caduta dalle scale. Ma c’è l’impronta di una scarpa sul corpicino.

Villa Pamphili, prima di uccidere la figlia Kaufman ha provato a lucrare proponendola per castingFrancis Kaufman ha cercato di guadagnare sulla figlia Andromeda di quattordici mesi, contattando varie agenzie di baby modelling per set pubblicitari. Voleva farlo per racimolare qualche soldo, denaro ... fanpage.it

Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann mentiva alla madre: «Stella ha sua figlia e sta con un altro. Mandatemi i soldi, per tornare a casa»«Ciao mamma, 300 euro saranno sicuramente d’aiuto. Speriamo che Stella si faccia viva; nel frattempo continuerò a pregare. Ha il mio numero di telefono, quindi speriamo che chiami presto». È il testo ... roma.corriere.it

Mara Maionchi e sua figlia Camilla Salerno tornano con la nuova stagione di “Podcaz” e l’energia è già alle stelle! Per lanciare la prima puntata, Camilla ha pubblicato sui social un video irresistibile insieme alla mamma: un duetto tutto da rid facebook

“Abbiamo bevuto un tè, poi le ho dato un bacio e sono andato a lavoro. Ma le ho detto 'Elena se al mio rientro stai ancora così male, ti porto in ospedale'. È stata l’ultima volta che l’ho vista viva”. Stefano Romersa è disperato e non si dà pace. La sua fidanzata, x.com