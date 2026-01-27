Juventus Primo amore | guarda il trailer del nuovo film sui bianconeri

Il 16, il 17 e il 18 febbraio sarà trasmesso al cinema il nuovo film sui bianconeri. "Juventus. Primo Amore" racconta la storia della squadra dal 75 all'85 e, parallelamente, quella di un'Italia segnata da forti tensioni sociali, terrorismo e scandali. Guarda il trailer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juventus - Primo Amore I Trailer Ufficiale HD

Juventus primo amore, il calcio, gli anni Ottanta e un paese che cambiaUn documentario ripercorre storia e successi del club bianconero nel decennio '75-'85 con i protagonisti dell'epoca: sullo sfondo le tensioni e la società dell'epoca. Proiezioni dal 16 al 18 febbraio ... rainews.it

Juventus Primo Amore, da venerdì la prevendita dei biglietti per il docu-film sul decennio d'oro dei bianconeriVenerdì 16 gennaio inizierà ufficialmente la prevendita online dei biglietti per assistere al docu-film Juventus Primo Amore. Il docu-film, che verrà proiettato ... tuttojuve.com

