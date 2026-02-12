San Valentino alle Case Romane del Celio tra arte e archeologia

San Valentino alle Case Romane del Celio si trasforma in un’occasione speciale per scoprire arte e archeologia. L’evento propone una visita guidata condotta dall’artista Claudio Palmieri e da un archeologo, che accompagneranno i visitatori tra le rovine e le opere della mostra Apparizioni. Un modo diverso per trascorrere la giornata degli innamorati, tra storia e creatività.

Cosa: Una visita guidata speciale condotta dall’artista Claudio Palmieri e da un archeologo alla scoperta del sito e della mostra Apparizioni.. Dove e Quando: Sabato 14 febbraio 2026, ore 10:00, presso le Case Romane del Celio (Via Clivo di Scauro, Roma).. Perché: Un’occasione unica per esplorare i sotterranei di Roma attraverso un dialogo suggestivo tra reperti antichi e scultura contemporanea.. L’amore per la storia e quello per l’arte si fondono in un appuntamento imperdibile nel cuore della Capitale. Per il prossimo sabato 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati, CoopCulture propone un evento straordinario che trasforma una semplice visita culturale in un’esperienza immersiva e multisensoriale. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - San Valentino alle Case Romane del Celio tra arte e archeologia Approfondimenti su Case Rome Del Celio San Valentino alle Case Romane del Celio Questa sera le Case Romane del Celio si riempiono di coppie e visitatori che vogliono vivere un momento speciale. "Apparizioni", le sculture di Claudio Palmieri alle Case Romane del Celio Nel complesso archeologico delle Case Romane del Celio a Roma, si svolge la mostra La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Case Rome Del Celio Argomenti discussi: Weekend romantici: le migliori case per San Valentino; San Valentino alla libreria La casa sull'albero; San Valentino a casa: le idee di design per il giorno degli innamorati; San Valentino, progettare casa insieme: a Varese l’evento Un architetto per voi di General Srl. San Valentino visto da Google: le idee più cercate per festeggiare l’amoreVia dai cliché, gli italiani su Google cercano idee che vanno oltre la cena di coppia e ai fiori: festeggiare con le amiche, cucinare piatti a tema, creare regali personalizzati, riflettendo un deside ... iodonna.it San Valentino: una piccola meta romantica per ogni regione italianaBorghi, paesaggi e luoghi di pace per una passeggiata senza tempo. Da nord a sud, le nostre proposte su dove trascorrere la festa degli innamorati ... quotidiano.net San Valentino alle Case Romane del Celio ift.tt/bF80kiO x.com https://blog.giallozafferano.it/kissthecook/due-cuori-ricetta-per-san-valentino/ facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.