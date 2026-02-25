Ragazzi con fragilità un vivaio per crescere e seminare inclusione

L’associazione Sconfinando ha avviato una raccolta fondi per aiutare dieci ragazzi con fragilità a trovare un’occupazione. La causa deriva dalla volontà di offrire loro un’opportunità concreta di crescita personale e lavorativa. Insieme, si punta a creare un ambiente di supporto che favorisca l’inclusione e l’autonomia. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale in un progetto di solidarietà e attenzione sociale.

Un vivaio per crescere insieme e per seminare inclusione. L’associazione Sconfinando ha lanciato una raccolta fondi per formare dieci ragazzi fragili e dare un’occasione di lavoro. La campagna, attiva sulla piattaforma Idea Ginger, ha l’obiettivo dei 6mila euro. "Vogliamo creare uno spazio dove possano germogliare i talenti. Per far crescere una pianta servono cura, pazienza e un po’ di pollice verde. Per far crescere le persone serve lo stesso con un po’ di amore". Il progetto, promosso in collaborazione con famiglie, educatori e altre realtà del territorio, punta a offrire ai ragazzi coinvolti (con fragilità e non) un luogo inclusivo di socializzazione e orientamento nel percorso concreto di crescita personale e professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

