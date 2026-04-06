Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla | indagini in corso

Durante la giornata di Pasquetta, un giovane di 18 anni ha perso la vita mentre si trovava nel centro di Casapulla insieme ad alcuni amici. Secondo quanto riferito, il ragazzo si sarebbe sentito male improvvisamente e i soccorsi inviati sul posto non sono riusciti a salvarlo. Le autorità stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.