Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla | indagini in corso
Durante la giornata di Pasquetta, un giovane di 18 anni ha perso la vita mentre si trovava nel centro di Casapulla insieme ad alcuni amici. Secondo quanto riferito, il ragazzo si sarebbe sentito male improvvisamente e i soccorsi inviati sul posto non sono riusciti a salvarlo. Le autorità stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.
Il giovane si sarebbe sentito male mentre trascorreva la Pasquetta con gli amici nel centro di Casapulla, nel Casertano: inutili i soccorsi. Indagini in corso per accertare le cause del decesso; disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tragedia di Pasquetta a Casapulla: 18enne muore improvvisamente durante il barbecueTragedia di Pasquetta, nella tarda mattinata, in piazza Falcone e Borsellino, nel centro urbano di Casapulla.