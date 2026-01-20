Champions League dove vedere le partite di Inter e Napoli oggi in TV | orari e canali

Oggi, Napoli e Inter affrontano le rispettive partite di Champions League, contro Copenhagen e Arsenal. Ecco gli orari e i canali televisivi dove seguirle, per chi desidera seguire le gare in diretta. La programmazione permette di seguire gli incontri in modo semplice e preciso, offrendo tutte le informazioni utili per non perdere nessuna azione delle squadre italiane in questa fase del torneo.

#ChampionsLeague, il programma delle gare di oggi x.com

Rasmus #Hojlund a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Copenhagen: "Sto studiando l’italiano, ma meglio fare l’intervista in inglese. Bello tornare in Danimarca per me, emozione speciale tornare a casa. In questo stadio ho segnato - facebook.com facebook

