Champions League dove vedere le partite di Inter e Napoli oggi in TV | orari e canali

Oggi, Napoli e Inter affrontano le rispettive partite di Champions League, contro Copenhagen e Arsenal. Ecco gli orari e i canali televisivi dove seguirle, per chi desidera seguire le gare in diretta. La programmazione permette di seguire gli incontri in modo semplice e preciso, offrendo tutte le informazioni utili per non perdere nessuna azione delle squadre italiane in questa fase del torneo.

Napoli e Inter scendono in campo in contemporanea per la penultima partita della fase campionato della Champions League: dove vedere le gare contro Copenhagen e Arsenal.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

