Questa mattina le forze dell’ordine di Trento hanno eseguito un blitz nella valle di Campo Tures. Durante l’operazione sono stati arrestati alcuni sospetti e sequestrate oltre duemila dosi di droga. La polizia ha agito dopo mesi di indagini, trovando sostanze illegali nascoste in più punti della zona.

Nella valle di Campo Tures, in provincia di Trento, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di diversi soggetti e al sequestro di oltre duemila dosi di sostanze stupefacenti. L’azione, condotta dai Carabinieri, si è svolta in un’area montana nota per la sua tranquillità e per il turismo estivo, rendendo l’intervento ancora più significativo per la sua imprevedibilità in un contesto apparentemente lontano dai principali snodi di traffico. Le dosi sequestrate, circa 2.370, appartengono a sostanze illecite di varia natura, non ancora specificate nelle comunicazioni ufficiali, ma che in passato hanno spesso coinvolto eroina, cocaina o metanfetamine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione antidroga nel Trentino: arresti e sequestro di sostanze illegali in valle di Campo Tures

Approfondimenti su Campo Tures Operazione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Campo Tures Operazione

Argomenti discussi: Milano, ventottenne nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga: aveva una pistola a salve; 10 milioni per il risanamento ambientale di Fratta-Gorzone, Stefani: Passo decisivo per l’equilibrio idrico; Maxi sequestro di tabacco, sigarette di contrabbando in Trentino; Musumeci nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario straordinario alla ricostruzione per il sisma del 2012.

GUARDIA DI FINANZA * «OPERAZIONE ANTIDROGA NEL VARESOTTO, 6 ARRESTI PER TRAFFICO DI STUPEFACENTI E ARMI ILLEGALI»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// **Guardia di Finanza esegue sei ordinanze di custodia cautelare per traffico di droga e armi** Alle prim ... agenziagiornalisticaopinione.it

Operazione antidroga nel Potentino, un uomo arrestato dai CarabinieriUn arresto e una denuncia: è il bilancio di un'operazione antidroga svolta dai Carabinieri della stazione di Vaglio Basilicata e Trivigno, con il supporto del Nucleo cinofili di Tito (Potenza). (ANSA) ... ansa.it

Blitz antidroga dei carabinieri di Brunico. Un 28enne è stato fermato a Campo Tures con hashish, marijuana e cocaina. Un 20enne deferito in stato di libertà dopo il sequestro di droga e contanti - facebook.com facebook